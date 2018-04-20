Минприроды и ОБСЕ проверят экологическое состояние Северского Донца

"Мы уже начали планировать будущие действия, в частности совместно с ОБСЕ. Следующий совместный проект будет продолжать осуществлять оценку и мониторинг, а также будет реализовывать пилотный проект, направленный на имплементацию acquis ЕС в водном секторе, предусмотренном Соглашением об ассоциации", - сообщил Семерак.

Как уточнил министр, пилотный проект должен начать "комплексную оценку экологического состояния бассейна реки Северский Донец - крупнейшей водной артерии на востоке Украины, что является первым шагом в подготовке Плана управления бассейном рек в соответствии с требованиями ЕС".

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Кроме того, он сообщил, что в начале апреля в Донецкой области был открыт первый автоматизированный пост контроля поверхностных вод в бассейне Северского Донца, что позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения состояния качества воды по 14 показателям.

Всего к концу года планируется открытие еще 8 таких постов для контроля качества воды на крупнейших реках Донбасса.

В конце 2017 года Минприроды и ОБСЕ обнародовали результаты совместного исследования экологической ситуации на неподконтрольных Украины территориях. В частности, тогда эксперты отмечали, что полностью не работает система водоотвода от Енакиево до Горловки, в районе Первомайска, частично в Донецке, Макеевке, Шахтерске и Торецком. Кроме того, тогда было значительное превышение концентрации азота и фосфора зафиксировано в реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донец и Клебан-Бык.