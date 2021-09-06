Міносвіти заявило, що соцмережами ширять фейки про введення дистанційного навчання

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"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною", — повідомили на сайті МОН.

Деталі

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, що під час карантину освітній процес у закладах загальної середньої освіти відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря №9, постановою Кабінету міністрів України №1236, а також згідно з рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Зважаючи на показники захворюваності, на території України встановлюватимуть рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Для очного навчання у разі "жовтого" або "помаранчевого" рівня потрібно 80% провакцинованих співробітників закладу освіти.

Нагадаємо

Наразі країна в "зеленому" рівні епідемічної безпеки, тому навчальний рік в українських школах розпочався вчасно та у звичному режимі.