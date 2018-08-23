Міноборони заявило, що не отримувало додаткових грошей на військовий парад
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністерству оборони України не виділявся додатковий фінансовий ресурс на проведення військового параду до Дня Незалежності України. Про це УНН повідомили у прес-службі оборонного відомства.
"Міністерство оборони України офіційно повідомляє: додатковий фінансовий ресурс на проведення військового параду Міноборони не виділявся. Усі заходи щодо організації підготовки та проведення військового параду відбувалися в рамках підготовки Збройних сил України", - йдеться у заяві.
Техніка, що братиме участь у військовому параді, як зазначили у Міноборони - нова, або модернізована військова техніка, яка "не потребує витрат на додаткове обслуговування".
"Забезпечення новою військовою формою, харчове та інші види забезпечення, питання розміщення особового складу передбачене військовослужбовцям відповідно до чинного законодавства, у встановлених нормах, в рамках утримання ЗСУ. Підготовка особового складу, екіпажів військової техніки та льотних екіпажів передбачена відповідними програмами та планами з бойової підготовки, з метою злагодження дій військових підрозділів", - додали в оборонному відомстві.
Як повідомляв УНН, 18 серпня на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка "Бук", що брала участь у репетиції військового параду до Дня Незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру Astarta. Міноборони розслідує, чому "Бук" в'їхав у бізнес-центр на Подолі.