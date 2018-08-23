Минобороны заявило, что не получало дополнительных денег на военный парад
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Министерству обороны Украины не выделялся дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада ко Дню Независимости Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
"Министерство обороны Украины официально сообщает: дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада Минобороны не выделялся. Все мероприятия по организации подготовки и проведения военного парада проходили в рамках подготовки Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.
Техника, которая будет участвовать в военном параде, как отметили в Минобороны - новая, или модернизированная военная техника, которая "не требует затрат на дополнительное обслуживание".
"Обеспечение новой военной формой, пищевое и другие виды обеспечения, вопросы размещения личного состава предусмотрено военнослужащим в соответствии с действующим законодательством, в установленных нормах, в рамках содержания ВСУ. Подготовка личного состава, экипажей военной техники и летных экипажей предусмотрена соответствующими программами и планами по боевой подготовке с целью слаживания действий военных подразделений", - добавили в оборонном ведомстве.
Как сообщал УНН, 18 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarta. Минобороны расследует, почему "Бук" въехал в бизнес-центр на Подоле.