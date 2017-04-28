Міноборони заявило про зменшення витрат на озброєння завдяки аудиту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство оборони завдяки рекомендаціям та оцінкам внутрішніх аудиторів заощадило понад 105 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами за результатами операційних аудитів та попереднього моніторингу ризикових операцій, з початку 2017-го року в ході оцінки проектів договорів закупівель у Міністерстві оборони України попереджено втрат та збитків на суму понад 105 млн грн. Зокрема, зменшено вартість ремонту, озброєння і військової техніки", - сказав він.
Крім того, за його словами, з початку року надано 365 рекомендацій і застережень на суму близько півтора мільярда гривень, щодо підвищення ефективності управління державними, фінансовими і матеріальними ресурсами. Наразі операційні аудити та попередній моніторинг ризикових операцій Міноборони охоплюють 118 пакетів документів на суму 527 млн грн.
Нагадаємо, у 2016-му році на розвиток озброєння передбачили 4,5 млрд грн.