Минобороны заявило об уменьшении расходов на вооружение благодаря аудиту
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство обороны благодаря рекомендациям и оценкам внутренних аудиторов сэкономило более 105 млн грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Благодаря рекомендациям, предоставленным внутренними аудиторами по результатам операционных аудитов и предварительного мониторинга рисковых операций, с начала 2017 года в ходе оценки проектов договоров закупок в Министерстве обороны Украины предотвращено потерь и убытков на сумму свыше 105 млн грн. В частности, уменьшена стоимость ремонта, вооружения и военной техники", - сказал он.
Кроме того, по его словам, с начала года поставлено 365 рекомендаций и предостережений на сумму около полутора миллиардов гривен, по повышению эффективности управления государственными, финансовыми и материальными ресурсами. Сейчас операционные аудиты и предварительный мониторинг рисковых операций Минобороны охватывают 118 пакетов документов на сумму 527 млн грн.
Напомним, в 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн.