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Міноборони: за фактом розкрадання пального в Одесі провели обшуки

Міноборони: за фактом розкрадання пального в Одесі провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. За фактом крадіжки великого об'єму пального в 46 Об'єднаному центрі забезпечення в Одесі розпочалися слідчі дії. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.

"Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження та вже розпочала слідчі дії на базі 46 Об’єднаного центру забезпечення, який розташовано у місті Одеса. В рамках слідства розпочаті обшукові заходи", - йдеться у повідомленні.

Міноборони запевняє, що надасть повну підтримку Військовій прокуратурі для розслідування інциденту.

"Міністерство оборони України надає цілковите сприяння працівникам Військової прокуратури для оперативного проведення об’єктивного та всебічного розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб", - зазначає відомство.

Нагадаємо, спеціальна комісія Міністерства оборони України виявила розкрадання пального в особливо великих розмірах у 46-му Об'єднаному центрі забезпечення Південного регіону в Одесі. 

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак вирішив звільнити посадовців 46-го Об’єднаного пункту забезпечення Південного регіону в Одесі та позбавити їх посад.

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