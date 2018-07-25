Минобороны: по факту хищения горючего в Одессе провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По факту кражи большого объема горючего в 46 Объединенном центре обеспечения в Одессе начались следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
"Военная прокуратура открыла уголовное производство и уже начала следственные действия на базе 46 Объединенного центра обеспечения, расположенного в городе Одесса. В рамках следствия начаты обыски", - говорится в сообщении.
Минобороны уверяет, что окажет полную поддержку Военной прокуратуре для расследования инцидента.
"Министерство обороны Украины предоставляет полное содействие работникам Военной прокуратуры для оперативного проведения объективного и всестороннего расследования и привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечает ведомство.
Напомним, специальная комиссия Министерства обороны Украины обнаружила хищения горючего в особо крупных размерах в 46-м Объединенном центре обеспечения Южного региона в Одессе.
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак решил уволить чиновников 46-го Объединенного пункта обеспечения Южного региона в Одессе и лишить их должностей.