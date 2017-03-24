Міноборони віддали паливний тендер на сотні мільйонів гривень посереднику-новачку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Компанія ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка отримала перемогу у паливному тендері Міноборони на суму близько 180 млн грн, до цього жодного разу не брала участі у державних закупівлях пального. Про це свідчать дані системи пошуку порталу публічних закупівель ProZorro, передає УНН.

Більше того, як з’ясувалося, вказана компанія була заснована тільки у 2016 році у м. Чугуєві, Харківськї області.
Статутний капітал компанії налічує всього 20 тис. грн.

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За КВЕДом ТОВ “ЄФГ Трейдинг” є посередником, що має право на торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Керівником загаданої структури вказаний — Коган Максим Андрійович.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, тендер МО, в якому отримала перемогу маловідоме ТОВ “ЄФГ Трейдинг” тривалий час блокувався компанією, що займається продажем харчової продукції — ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.

Вказане блокування унеможливило учать усій бажаючих операторів у тендерній процедурі.

Українські Національні Новини

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