Міноборони віддали паливний тендер на сотні мільйонів гривень посереднику-новачку

Більше того, як з’ясувалося, вказана компанія була заснована тільки у 2016 році у м. Чугуєві, Харківськї області.

Статутний капітал компанії налічує всього 20 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони винайшли спосіб, як обдурити ProZorro

За КВЕДом ТОВ “ЄФГ Трейдинг” є посередником, що має право на торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Керівником загаданої структури вказаний — Коган Максим Андрійович.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, тендер МО, в якому отримала перемогу маловідоме ТОВ “ЄФГ Трейдинг” тривалий час блокувався компанією, що займається продажем харчової продукції — ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.

Вказане блокування унеможливило учать усій бажаючих операторів у тендерній процедурі.