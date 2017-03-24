Минобороны отдало топливный тендер на сотни миллионов гривен посреднику-новичку

Более того, как выяснилось, указанная компания была основана только в 2016 году в г. Чугуев, Харьковской области.

Уставный капитал компании насчитывает всего 20 тыс. грн.

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По КВЭДу ООО "ЕФГ Трейдинг" является посредником, имеющим право на торговлю твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

Руководителем упомянутой структуры указан - Коган Максим Андреевич.

Напомним, как сообщал УНН, тендер МО, в котором одержала победу малоизвестное ООО "ЕФГ Трейдинг" длительное время блокировался компанией, занимающейся продажей пищевой продукции - ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".

Указанное блокирование делало невозможным участие всей желающих операторов в тендерной процедуре.