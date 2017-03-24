Минобороны отдало топливный тендер на сотни миллионов гривен посреднику-новичку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания ООО "ЕФГ Трейдинг", которая одержала победу в топливном тендере Минобороны на сумму около 180 млн грн, до этого ни разу не участвовала в государственных закупках горючего. Об этом свидетельствуют данные системы поиска портала публичных закупок ProZorro, передает УНН.
Более того, как выяснилось, указанная компания была основана только в 2016 году в г. Чугуев, Харьковской области.
Уставный капитал компании насчитывает всего 20 тыс. грн.
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По КВЭДу ООО "ЕФГ Трейдинг" является посредником, имеющим право на торговлю твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
Руководителем упомянутой структуры указан - Коган Максим Андреевич.
Напомним, как сообщал УНН, тендер МО, в котором одержала победу малоизвестное ООО "ЕФГ Трейдинг" длительное время блокировался компанией, занимающейся продажей пищевой продукции - ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".
Указанное блокирование делало невозможным участие всей желающих операторов в тендерной процедуре.