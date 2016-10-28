Міноборони України отримало від США медматеріали на 10,5 млн дол.

“В рамках діючих контрактів міжнародної технічної допомоги Міністерство оборони отримало від Сполучених Штатів Америки медичних матеріалів на загальну суму близько 10,5 мільйона американських доларів”, — сказав О.Чорнобай.

Також він розповів про обсяги гуманітарної та фінансової допомоги для українських військових від дев’яти країн.

“У рамках гуманітарної допомоги українське військо отримало медикаменти та медичне обладнання від США на загальну суму понад 14 мільйонів доларів, від Китаю — на понад 3 мільйона доларів, від Великої Британії — на близько 326 тисяч фунтів, Канади — на понад 300 тисяч доларів, а також фінансову допомогу від Франції, Угорщини, Польщі, Швейцарії та Німеччини”, — повідомив О.Чорнобай.

Речник Міноборони зауважив, що медична гуманітарна допомога ЗСУ очікується від Канади, Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, США та Пакистану.