Минобороны Украины получило от США медматериалы на 10,5 млн. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Минобороны Украины получило медицинские материалы от США на общую сумму около 10,5 миллионов американских долларов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай, передает корреспондент УНН.
"В рамках действующих контрактов международной технической помощи Министерство обороны получило от Соединенных Штатов Америки медицинских материалов на общую сумму около 10,5 миллиона американских долларов", - сказал А.Чорнобай.
Также он рассказал об объемах гуманитарной и финансовой помощи для украинских военных от девяти стран.
"В рамках гуманитарной помощи украинское войско получило медикаменты и медицинское оборудование от США на общую сумму более 14 млн долларов, из Китая - на более чем 3 млн. долларов, от Великобритании - на около 326 тыс. фунтов, Канады - на более чем 300 тыс. долларов, а также финансовую помощь от Франции, Венгрии, Польши, Швейцарии и Германии ", - сообщил А.Чорнобай.
Представитель Минобороны отметил, что медицинская гуманитарная помощь ВСУ ожидается от Канады, Швейцарии, Великобритании, Германии, США и Пакистана.