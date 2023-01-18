Міноборони України не має жодних контактів з міноборони білорусі - міністр

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На запитання, чи відбуваються на якомусь рівні контакти з міноборони рб Резніков відповів: “Ні на якому”.

Він додав, що остання розмова, відбулася з очільником міноборони рб після повномасштабного вторгнення, коли той зателефонував і передав від росіян вимогу про капітуляцію України.

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“На що я сказав хрєніну (міністр оборони рб — ред.), звісно, що може передати далі, що капітуляцію ми приймемо від росії. Будь ласка, нехай готують проект — ми підпишемо, якщо вони капітулюють. На цьому всі наші розмови закінчилися, тому що він до того мені збрехав. Чому я, в тому числі і в кулуарах Верховної Ради, передавав цей сигнал, що мене, словом офіцера, генерала, міністр оборони сусідньої, дружньої, як нам здавалося країни, запевняв, що ніякого наступу з білорусі не буде, вони цього не допустять, такої загрози немає, ми дружні країни, народи. Я ці слова передав, а далі сталося те, що сталося, тому він порушив слово офіцера. Не має значення з яких причин. Це вже мене не обходить”, — пояснив Резніков.

Міністр також заявив, що підтримав жест командуючого Державної прикордонної служби, пана Сергія Дейнеко, який через своїх офіцерів передав до білорусії мішечок з монетками, як 30 срібняків для Іуди.

“Це взірець, і я аплодую”, — додав Резніков.

Детальніше читайте в інтерв’ю: “Резніков про очільника міноборони рф: я подарую йому бавовну”