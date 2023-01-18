Минобороны Украины не имеет никаких контактов с минобороны беларуси - министр

Детали

На вопрос, происходят ли на каком-то уровне контакты с минобороны рб Резников ответил: “Ни на каком”.

Он добавил, что последний разговор, состоялся с главой минобороны рб после полномасштабного вторжения, когда тот позвонил и передал от россиян требование о капитуляции Украины.

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“На что я сказал хренину (министр обороны рб — ред.), конечно, что может передать дальше, что капитуляцию мы примем от россии. Пожалуйста, пусть готовят проект — мы подпишем, если они капитулируют. На этом все наши разговоры закончились, потому что он до того мне солгал. Почему я, в том числе и в кулуарах Верховной Рады, передавал этот сигнал, что меня, словом офицера, генерала, министра обороны соседней, дружественной, как нам казалось страны, уверял, что никакого наступления с беларуси не будет, они этого не допустят, такой угрозы нет, мы дружественные страны, народы. Я эти слова передал, а дальше произошло то, что произошло, поэтому он нарушил слово офицера. Не имеет значения по каким причинам. Это уже меня не касается”, — объяснил Резников.

Министр также заявил, что поддержал жест командующего Государственной пограничной службы, господина Сергея Дейнеко, который через своих офицеров передал в белоруссию мешочек с монетками, как 30 серебряников для Иуды.

“Это образец, и я аплодирую”, — добавил Резников.

Подробнее читайте в интервью: “Резников о главе минобороны рф: я подарю ему хлопок”