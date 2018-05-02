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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міноборони: стан здоров’я двох поранених військових – середньої важкості

Київ • УНН

 • 9622 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Стан здоров’я двох поранених українських військових в зоні проведення Операцій об’єднаних сил лікарі оцінюють як середньої важкості. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Міноборони: стан здоров’я двох поранених військових – середньої важкості

"Протягом минулої доби обстановка на лінії фронту в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях залишалася без змін… Загалом усі 55 ворожих обстрілів протягом минулої доби в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, визначені як прицільні. При цьому бойовики окупаційних адміністрацій РФ випустили по наших оборонних позиціях близько 80 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє наших захисників. Стан їх здоров’я – середньої важкості", - сказав Гуцуляк.

За його словами військовослужбовці Об’єднаних сил 28 разів відкривали вогонь у відповідь, з метою збереження життя та здоров’я особового складу. При цьому наші захисники застосовували виключно дозволене Мінськими домовленостями штатне піхотне озброєння.

Як повідомляв УНН, протягом чотирьох років проведення антитерористичної операції загинуло 24 співробітники Служби безпеки України.

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