Минобороны: состояние здоровья двух раненых военных - средней тяжести

"За прошедшие сутки обстановка на линии фронта в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях оставалась без изменений ... В общем все 55 вражеских обстрелов за прошедшие сутки в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, определены как прицельные. При этом боевики оккупационных администраций РФ выпустили по нашим оборонительных позициях около 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников. Состояние их здоровья - средней тяжести ", - сказал Гуцуляк.



По его словам военнослужащие Объединенных сил 28 раз открывали огонь, в целях сохранения жизни и здоровья личного состава. При этом наши защитники применяли исключительно разрешенное минского договоренностями штатное пехотное вооружение.



Как сообщал УНН, в течение четырех лет проведения антитеррористической операции погибло 24 сотрудника Службы безопасности Украины.