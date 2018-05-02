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Минобороны: состояние здоровья двух раненых военных - средней тяжести

Киев • УНН

 • 9622 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Состояние здоровья двух раненых украинских военных в зоне проведения Операций объединенных сил врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Минобороны: состояние здоровья двух раненых военных - средней тяжести

"За прошедшие сутки обстановка на линии фронта в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях оставалась без изменений ... В общем все 55 вражеских обстрелов за прошедшие сутки в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, определены как прицельные. При этом боевики оккупационных администраций РФ выпустили по нашим оборонительных позициях около 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников. Состояние их здоровья - средней тяжести ", - сказал Гуцуляк.

По его словам военнослужащие Объединенных сил 28 раз открывали огонь, в целях сохранения жизни и здоровья личного состава. При этом наши защитники применяли исключительно разрешенное минского договоренностями штатное пехотное вооружение.

Как сообщал УНН, в течение четырех лет проведения антитеррористической операции погибло 24 сотрудника Службы безопасности Украины.

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