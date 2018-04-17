Міноборони: серед трьох поранених вчора в зоні АТО є жінка-медик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вчора внаслідок обстрілів бойовиків українських позицій в зоні АТО загинув один військовий, ще троє дістали поранень, серед них жінка-медик. Ще двоє військових отримали бойове травмування, зокрема внаслідок застосування лазерного пристрою. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Із сумом повідомляємо, що російська збройна агресія на сході нашої держави забрала життя ще одного захисника України. На превеликий жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець, 1997 року народження”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, ще троє військовослужбовців дістали поранень, а один — бойове травмування. Їх усіх доставлено до військових госпіталів. Стан здоров’я двох військовослужбовців — тяжкий, одного — середньої тяжкості.
Окрім цього, внаслідок застосування бойовиками лазерного пристрою один військовослужбовець отримав бойове травмування — ураження ока. Його евакуйовано до медичного закладу, де встановлено діагноз: променева офтальмія. Стан здоров’я військовослужбовця — задовільний.
“За уточненими даними, серед поранених внаслідок ворожих обстрілів Українських військових — одна жінка-військовослужбовець, яка виконує завдання на посаді медсестра-анестезіолог. Її також евакуйовано до медичного закладу. Стан її здоров’я — задовільний”, — зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.