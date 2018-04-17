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Минобороны: среди трех раненых вчера в зоне АТО есть женщина-медик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера в результате обстрелов боевиков украинских позиций в зоне АТО погиб один военный, еще трое получили ранения, среди них женщина-медик. Еще двое военных получили боевое травмирование, в частности в результате применения лазерного устройства. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

“С грустью сообщаем, что российская вооруженная агрессия на востоке нашего государства унесла жизни еще одного защитника Украины. К большому сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1997 года рождения”, — сказал Гуцуляк.

По его словам, еще трое военнослужащих получили ранения, а один — боевое травмирование. Их всех доставили в военные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих — тяжелое, одного — средней тяжести.

Кроме этого, в результате применения боевиками лазерного устройства один военнослужащий получил боевое травмирование — поражение глаза. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где установлен диагноз: лучевая офтальмия. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.

“По уточненным данным, среди раненых в результате вражеских обстрелов Украинских военных — одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи в должности медсестра-анестезиолог. Ее также эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние ее здоровья — удовлетворительное”, — отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики осуществили 52 обстрелы позиций сил АТО.

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