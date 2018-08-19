Міноборони розслідує, чому "Бук" в'їхав у бізнес-центр на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство оборони проводить службове розслідування щодо інциденту, під час якого зенітна установка "Бук" після репетиції військового параду в'їхала в будівлю бізнес-центру на Подолі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає УНН.
“18 серпня, близько 21:30 у Києві одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул.Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз проводиться службове розслідування з метою з’ясування обставин події.
Як повідомляв УНН, 18 серпня на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка “Бук”, що брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру Astarta.