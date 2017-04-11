Міноборони Росії повідомило про загибель двох військових у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Сирії загинуло двоє російських військовослужбовців внаслідок мінометного обстрілу. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, передає УНН з посиланням на DW.
“Російські військовослужбовці контрактної служби, які перебували в одному з підрозділів сирійських військ як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером — російським військовим радником, піддалися мінометного обстрілу з боку групи бойовиків”, — сказано в повідомленні відомства.
В результаті вибуху міни двоє російських військових загинули.
“За життя пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики”, — повідомили в Міноборони.