Минобороны России сообщило о гибели двух военных в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Сирии погибли два российских военнослужащих в результате минометного обстрела. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает УНН со ссылкой на DW.
“Российские военнослужащие контрактной службы, находившихся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков”, — говорится в сообщении ведомства.
В результате взрыва мины двое российских военных погибли.
“За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики”, — сообщили в Минобороны.