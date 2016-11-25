Міноборони РФ вручило ноту протесту українському аташе - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За інформацією, що надійшла до ЗМІ, міністерство оборони Росії вручило ноту протесту аташе з питань оборони при посольстві України в Росії, йдеться в прес-релізі відомства, передає УНН з посиланням на Gazeta.ru.
“В зв’язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб,” — йдеться в документі Міноборони Росії.
Крім того, за словами Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.
Нагадаємо, Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Сімферополя.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.