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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Минобороны РФ вручило ноту протеста украинскому атташе - СМИ

Киев • УНН

 • 10446 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По информации, поступившей в СМИ, министерство обороны России вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России, говорится в пресс-релизе ведомства, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ru.

Минобороны РФ вручило ноту протеста украинскому атташе - СМИ

"В связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - говорится в документе Минобороны России.

Кроме того, по словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

Напомним, Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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