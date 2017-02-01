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Міноборони РФ висловило ноту протесту українському аташе в зв'язку з обльотом Ан-26

Київ • УНН

 • 12371 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міноборони РФ висловило протест українському аташе з питань оборони в зв’язку з нібито “небезпечним обльотом українським Ан-26 російських бурових вишок”, заявив в середу офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

За його словами, український літак двічі облетів російські бурові вишки “Таврида” і “Крим-1” на гранично низькій висоті і, що це “створило загрозу безпеці для персоналу та обладнання”.

І.Конашенков зазначив, що в середу ввечері в Міноборони Росії був запрошений аташе з питань оборони при посольстві України в Росії для вручення військово-дипломатичної ноти. Також він додав, що “у переданій ноті особливо відзначено, що дії українського літака розцінюються як провокаційні”.

Нагадаємо, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.

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