Минобороны РФ выразило ноту протеста украинскому атташе в связи с облетом Ан-26
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе по вопросам обороны в связи с якобы "опасным облетом Украинского Ан-26 российских буровых вышек", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, украинский самолет дважды облетел российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте и, что это "создало угрозу безопасности для персонала и оборудования".
И.Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Также он добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".
Напомним, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.