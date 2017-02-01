Минобороны РФ выразило ноту протеста украинскому атташе в связи с облетом Ан-26

По его словам, украинский самолет дважды облетел российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте и, что это "создало угрозу безопасности для персонала и оборудования".

И.Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Также он добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".

Напомним, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.