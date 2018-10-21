Міноборони РФ повідомило ціни на Т-34 та Іл-4 у роки Другої світової війни

“У цей період певними директивами були заморожені ціни на озброєння і військову техніку, і політика оптових цін на закупівлю озброєнь і військового майна полягала в їх постійному зниженні”, — повідомив він.

Розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183 під керівництвом М. І. Кошкіна танк Т-34 у 1941 році коштував 269 тисячі рублів, у 1942-му — 193 тис. руб., а в 1945-му — 135 тисяч. Двомоторний дальній бомбардувальник Іл-4 коштував 800 тисяч руб. у 1941 році, в 1942-му — 468 тис. руб., а в 1945-му — 380 тис. руб. Пістолет-кулемет зразка 1941 року системи Шпагіна (ППШ) у 1941 році коштував 500 руб., через рік — 400 руб., а в кінці війни — 148 руб. Завдяки такому зниженню цін протягом війни вдалося заощадити 50 млрд руб.

Як раніше інформував УНН, поліцейські задокументували вдвічі більше фактів збуту зброї порівняно з минулим роком. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін за підсумками роботи блоку кримінальної поліції упродовж 9 місяців 2018 року.