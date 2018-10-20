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Міноборони РФ повідомило про виявлення фрагментів тіл пілотів із Л-39

Міноборони РФ повідомило про виявлення фрагментів тіл пілотів із Л-39

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Місця знаходження фрагментів тіл обох пілотів, які знаходилися на борту навчального літака Л-39, що зазнав аварії в Азовському морі, встановлені за підсумками пошукових робіт у суботу. Про це повідомили журналістам в Міністерстві оборони РФ, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“За підсумками пошукових робіт 20 жовтня в районі катастрофи навчального літака Л-39 встановлені місця знаходження фрагментів тіл обох загиблих льотчиків. Протягом тижня, що минув відповідно до встановлених процедур здійснювалося вилучення знайдених фрагментів із води”, — наголошується в повідомленні.

У російському відомстві додали, що для підйому великих уламків фюзеляжу літака в район проведення пошукової операції спрямований аварійно-рятувальний катер Чорноморського флоту, обладнаний підйомним механізмом і здатний забезпечувати водолазні спуски.

Як раніше інформував УНН, навчальний літак Л-39 Міноборони РФ впав у воду біля Довжанської коси в Азовському морі, пілоти після катапультування так само впали на воду.

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