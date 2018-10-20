Міноборони РФ повідомило про виявлення фрагментів тіл пілотів із Л-39

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Місця знаходження фрагментів тіл обох пілотів, які знаходилися на борту навчального літака Л-39, що зазнав аварії в Азовському морі, встановлені за підсумками пошукових робіт у суботу. Про це повідомили журналістам в Міністерстві оборони РФ, інформує УНН із посиланням на ТАРС.