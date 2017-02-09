Міноборони РФ підтвердило факт супроводу бомбардувальників британськими винищувачами

"Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 сьогодні дійсно виконали завдання за планом повітряного патрулювання. Маршрут їх польоту проходив через нейтральні води в районі акваторії Баренцева, Норвезького моря і Атлантичного океану. Екіпажі Ту-160 виконали дозаправку в повітрі від літаків-паливозаправників Іл-78 . На окремих етапах маршруту патрулювання Ту-160 супроводжувалися літаками іноземних держав, в тому числі і льотчиками ВПС Великої Британії", - сказав І.Конашенков.

Як повдіомляв УНН, Велика Британія у четвер підняла в повітря винищувачі Typhoon для супроводу російських бомбардувальників Ту-160, які декілька годин кружляли біля меж британського авіапростору.