Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения бомбардировщиков британскими истребителями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил факт сопровождения самолетами британских ВВС российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 сегодня действительно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут их полета проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78 . На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании ", - сказал И.Конашенков.
Как повдиомляв УНН, Великобритания в четверг подняла в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, которые несколько часов кружили у границ британского авиапространства .