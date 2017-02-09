Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения бомбардировщиков британскими истребителями

"Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 сегодня действительно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут их полета проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78 . На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании ", - сказал И.Конашенков.

Как повдиомляв УНН, Великобритания в четверг подняла в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, которые несколько часов кружили у границ британского авиапространства .