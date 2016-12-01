Міноборони РФ офіційно попередило про плани збивати українські ракети біля Криму

У повідомленні зазначено, що попередження міноборони РФ отримано “у відповідь на українські NOTAM” про встановлення небезпечних зон в “зоні польотної інформації Сімферополь” і “зоні польотної інформації Одеса” через ракетні стрільби 1 і 2 грудня.

"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення запуску ракет у зазначеному районі вони будуть знищені силами повітряної оборони збройних сил Російської Федерації. У випадку, якщо ракетні запуски становитимуть загрозу для російських об'єктів, розміщених в зазначеному районі на території Російської Федерації (на суші, на морі або в повітряному просторі), буде завдано удару у відповідь для знищення засобів їх запуску", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня на півдні України заплановано страт навчань Повітряних сил ЗСУ.