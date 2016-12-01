Минобороны РФ официально предупредило о планах сбивать украинские ракеты возле Крыма

В сообщении отмечается, что предупреждение Минобороны РФ получено "в ответ на украинские NOTAM" об установлении опасных зон в "зоне полетной информации Симферополь" и "зоне полетной информации Одесса" через ракетные стрельбы 1 и 2 декабря.

"Министерство обороны РФ предупреждает, что в случае выявления запуска ракет в указанном районе они будут уничтожены силами воздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. В случае, если ракетные запуски будут представлять угрозу для российских объектов, расположенных в указанном районе на территории Российской Федерации (на суше, на море или в воздушном пространстве), будет нанесен ответный удар для уничтожения средств их запуска", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря на юге Украины запланирован старт учений Воздушных сил ВСУ.