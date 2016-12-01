Минобороны РФ официально предупредило о планах сбивать украинские ракеты возле Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство обороны России опубликовало предупреждение, в котором сказано, что в случае запуска украинских ракет в зонах вблизи Крыма во время стрельб они могут быть уничтожены. Предупреждение опубликовано в сообщении в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM под номером A3064/16, передает УНН.
В сообщении отмечается, что предупреждение Минобороны РФ получено "в ответ на украинские NOTAM" об установлении опасных зон в "зоне полетной информации Симферополь" и "зоне полетной информации Одесса" через ракетные стрельбы 1 и 2 декабря.
"Министерство обороны РФ предупреждает, что в случае выявления запуска ракет в указанном районе они будут уничтожены силами воздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. В случае, если ракетные запуски будут представлять угрозу для российских объектов, расположенных в указанном районе на территории Российской Федерации (на суше, на море или в воздушном пространстве), будет нанесен ответный удар для уничтожения средств их запуска", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря на юге Украины запланирован старт учений Воздушных сил ВСУ.