Міноборони провело сумнівний тендер попри судову заборону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тон авіаційного палива, передає УНН з посиланням на відповідну Ухвалу суду та дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Так, 22 березня, Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс Ухвалу, якою заборонив “Міністерству оборони України здійснювати будь-які дії щодо проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель, проводити переговори з учасниками процедури закупівлі, визначати переможця процедури закупівлі, укладати договір з переможцем закупівлі”.
Аналогічна заборона міститься в Ухвалі суду і щодо дій ДП “ProZorro”.
“Заборонити Державному підприємству "Прозорро" здійснювати будь-які дії з проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель”, — сказано в документі.
Натомість, ігноруючи вимогу суду, тендерний комітет МО, 24 березня провів тендер за переговорною процедурою на закупівлю авіаційного палива загальною вартістю близько 400 тис. грн.
Перемогу у ньому по двом лотам,зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ці фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.
Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тон пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).
Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури збоку ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з данини Реєстру Мін'юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.
Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.
Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).