Минобороны провело сомнительный тендер несмотря на судебный запрет

Так, 22 марта, Днепропетровский окружной административный суд вынес Постановление, которым запретил "Министерству обороны Украины осуществлять любые действия по проведению электронного аукциона в электронной системе закупок, проводить переговоры с участниками процедуры закупки, определять победителя процедуры закупки, заключать договор с победителем закупки".

Аналогичный запрет содержится в Постановлении суда и по действиям ГП "ProZorro".

"Запретить Государственному предприятию "Прозорро" осуществлять любые действия по проведению электронного аукциона в электронной системе закупок", - говорится в документе.

Вместо этого, игнорируя требование суда, тендерный комитет МО, 24 марта провел тендер по переговорной процедурой на закупку авиационного топлива общей стоимостью около 400 тыс. грн.

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг" , ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Основана эти фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Остальные два лота общим объемом 9 тыс. Тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21 000 грн/т и 19965 грн/т).

Основанием для предохранительной Постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота) стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".

Напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно дани Реестр Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов".

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 назвали скандальным и богатым тендерной фавориткой Минобороны).