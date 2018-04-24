Міноборони проситиме більше грошей на безпеку арсеналів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство оборони України проситиме уряд збільшити з 500 до 800 млн грн на рік фінансування на забезпечення безпеки сховищ боєприпасів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. начальника Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ Володимир Яцків, передає кореспондент УНН.
"Генеральним штабом та Міністерством оборони проводиться робота щодо внесення змін до програми забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів з метою збільшення фінансування з 500 до 800 млн грн на рік", - сказав Яцків.
За його словами, із виділених 500 млн грн цього року 330 млн грн сплановано на будівництво залізобетонних обсипних сховищ на найбільш небезпечних об'єктах.
Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів.
Як повідомляв УНН, в рамках розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму.