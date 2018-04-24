Минобороны будет просить больше денег на безопасность арсеналов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство обороны Украины будет просить правительство увеличить с 500 до 800 млн грн в год финансирование на обеспечение безопасности хранилищ боеприпасов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Владимир Яцкив, передает корреспондент УНН.
"Генеральным штабом и Министерством обороны проводится работа по внесению изменений в программы обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов с целью увеличения финансирования с 500 до 800 млн грн в год", - сказал Яцкив.
По его словам, из выделенных 500 млн грн в этом году 330 млн грн спланировано на строительство железобетонных обсыпных хранилищ на наиболее опасных объектах.
Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов.
Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафован офицер за халатное отношение к пропускному режиму.