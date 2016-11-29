Міноборони планує забрати тіла українських військових загиблих в боях за Донецький аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство оборони України до кінця тижня планує повернути рештки тіл військовослужбовців, що загинули у 2014 році в боях за Донецький аеропорт. Про це під час брифінгу сказав начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає УНН.
“Найближчим часом планується повернення решток тіл загиблих з-під Донецького аеропорту. До кінця тижня ми все ж таки плануємо забрати тіла цих військовослужбовців”, — сказав він.
Також О.Ноздрачов пояснив, як відбувається робота по поверненню тіл загиблих військовослужбовців.
“Якщо не має можливості забрати тіла на офіційних пунктах перетину, ми організовуємо пошукову роботу, і наші пошуковці навіть заїжджають на тимчасово непідконтрольну територію або в морги Донецька для того, щоб забрати тіла або рештки тіл, які там знаходяться”, — пояснив він.
Як повідомляв УНН, на сьогодні близько 90 військовослужбовців є зниклими безвісти.