Минобороны планирует забрать тела украинских военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство обороны Украины до конца недели планирует вернуть останки тел военнослужащих, погибших в 2014 году в боях за Донецкий аэропорт. Об этом во время брифинга сказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, передает УНН.
"В ближайшее время планируется возвращение остатков тел погибших из-под Донецкого аэропорта. До конца недели мы все же планируем забрать тела этих военнослужащих", - сказал он.
Также А.Ноздрачев объяснил, как происходит работа по возвращению тел погибших военнослужащих.
"Если нет возможности забрать тела на официальных пунктах пересечения, мы организуем поисковую работу, и наши исследователи даже заезжают на временно неподконтрольную территорию или в морги Донецка для того, чтобы забрать тела или останки тел, которые там находятся", - пояснил он.
Как сообщал УНН, на сегодня около 90 военнослужащих числятся пропавшими без вести.