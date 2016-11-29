Минобороны планирует забрать тела украинских военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт

"В ближайшее время планируется возвращение остатков тел погибших из-под Донецкого аэропорта. До конца недели мы все же планируем забрать тела этих военнослужащих", - сказал он.

Также А.Ноздрачев объяснил, как происходит работа по возвращению тел погибших военнослужащих.

"Если нет возможности забрать тела на официальных пунктах пересечения, мы организуем поисковую работу, и наши исследователи даже заезжают на временно неподконтрольную территорию или в морги Донецка для того, чтобы забрать тела или останки тел, которые там находятся", - пояснил он.

Как сообщал УНН, на сегодня около 90 военнослужащих числятся пропавшими без вести.