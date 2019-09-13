Міноборони планує з цього року прямі закупівлі Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у Міноборони.
"Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав – ред.)", - повідомили у міністерстві.
У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.
Нагадаємо, раніше американські дипломати заявляли, що Україна висловлювала зацікавленність у придбанні більшої кількості ракетних коплексів Javelin.
Водночас, у березні 2019 року Пентагон не підтверджував наявність діючих програм між Україною та США на поставку даного виду озброєння, хоча і не виключав можливість її появи.
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