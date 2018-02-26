Міноборони підтвердило загибель українського військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще один військовий отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один наш військовий 1998 року народження. Окрім цього, внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий", - зазначив речник МОУ.
Загалом, за його словами, минулої доби вздовж лінії зіткнення було зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів в бік оборонних позицій збройних сил України. Застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене мінськими домовленостями, військовослужбовці ЗСУ двічі відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, на вихідних через обстріл бойовиків частина селища Луганське залишилася без світла.