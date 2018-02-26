Минобороны подтвердило гибель украинского военного на Донбассе

"В результате обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный 1998 года рождения. Кроме этого, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный", - отметил представитель МОУ.

В целом, по его словам, за минувшие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими договоренностям, военнослужащие ВСУ дважды открывали огонь.

Напомним, на выходных из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света.