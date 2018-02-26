Минобороны подтвердило гибель украинского военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один военный получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"В результате обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный 1998 года рождения. Кроме этого, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный", - отметил представитель МОУ.
В целом, по его словам, за минувшие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими договоренностям, военнослужащие ВСУ дважды открывали огонь.
Напомним, на выходных из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света.