Міноборони передали чергову партію відремонтованих танків Т-64

"Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міністерства оборони України чергову партію відремонтованих та модернізованих танків Т-64", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході ремонту фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики танків: встановили новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійні прилади тощо.

"Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв’язку і управління вогнем. Відтак, танки отримали нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, встановлені комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповіли в Укроборонпромі.

Нагадаємо, Львівський бронетанковий завод передав для потреб Міноборони шість модернізованих танків.