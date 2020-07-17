Міноборони передали чергову партію відремонтованих танків Т-64
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Держпідприємство “Львівський бронетанковий завод” передав на потреби Міноборони чергову партію відремонтованих та модернізованих танків Т-64. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міністерства оборони України чергову партію відремонтованих та модернізованих танків Т-64", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в ході ремонту фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики танків: встановили новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійні прилади тощо.
"Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв’язку і управління вогнем. Відтак, танки отримали нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, встановлені комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповіли в Укроборонпромі.
Нагадаємо, Львівський бронетанковий завод передав для потреб Міноборони шість модернізованих танків.