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Міноборони: одна з цілей окупантів – знищити озброєння та військову техніку від іноземних партнерів

Міноборони: одна з цілей окупантів – знищити озброєння та військову техніку від іноземних партнерів

Київ • УНН

 • 160488 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Одна з основних цілей російських окупантів – знищити запаси матеріально-технічного забезпечення, озброєння, військової техніки, які надходять в Україну від іноземних партнерів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Одна з основних цілей нашого ворога – це знищення запасів матеріально-технічного забезпечення та озброєння, військової техніки, що надходять від іноземних партнерів. Також ворог намагається всіма способами пошкодити транспортну інфраструктуру, яка використовується нами для перекидання вантажів воєнного та цивільного призначення", - розповіла Маляр.

Деталі

За її словами, передбачається, що росія продовжить наступальні дії з метою оточення угрупування військ ЗСУ у районі Золоте, Лисичанська, Сєвєродонецька та виходу на адміністративний кордон Луганської області.

"Надалі дії росії у значній мірі залежатимуть від наявності в України ресурсів для введення бойових дій та масштабів міжнародної воєнної підтримки. Кремль буде намагатися використати військові здобутки, як ключовий важіль впливу на переговорах з українською владою", - сказала Маляр.

Окрім того, вона повідомила, що за даними Головного управління розвідки найбільшу загрозу на сьогодні становлять "Іскандер", крилаті ракети Х-101 и Х-555, крилаті ракети морського базування комплексу "Калібр", які можуть завдавати удари на всю глибину території України.

Доповнення

Раніше повідомляли, що на Південнобузькому напрямку окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на напрямках просування ЗСУ.

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