Міноборони: одна з цілей окупантів – знищити озброєння та військову техніку від іноземних партнерів

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"Одна з основних цілей нашого ворога – це знищення запасів матеріально-технічного забезпечення та озброєння, військової техніки, що надходять від іноземних партнерів. Також ворог намагається всіма способами пошкодити транспортну інфраструктуру, яка використовується нами для перекидання вантажів воєнного та цивільного призначення", - розповіла Маляр.

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За її словами, передбачається, що росія продовжить наступальні дії з метою оточення угрупування військ ЗСУ у районі Золоте, Лисичанська, Сєвєродонецька та виходу на адміністративний кордон Луганської області.

"Надалі дії росії у значній мірі залежатимуть від наявності в України ресурсів для введення бойових дій та масштабів міжнародної воєнної підтримки. Кремль буде намагатися використати військові здобутки, як ключовий важіль впливу на переговорах з українською владою", - сказала Маляр.

Окрім того, вона повідомила, що за даними Головного управління розвідки найбільшу загрозу на сьогодні становлять "Іскандер", крилаті ракети Х-101 и Х-555, крилаті ракети морського базування комплексу "Калібр", які можуть завдавати удари на всю глибину території України.

Доповнення

Раніше повідомляли, що на Південнобузькому напрямку окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на напрямках просування ЗСУ.