Минобороны: одна из целей оккупантов – уничтожить вооружение и военную технику от иностранных партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Одна из основных целей российских оккупантов – уничтожить запасы материально-технического обеспечения, вооружения, военной техники, поступающие в Украину от иностранных партнеров. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга, передает УНН.
Цитата
"Одна из основных целей нашего врага – это уничтожение запасов материально-технического обеспечения и вооружения, военной техники, поступающих от иностранных партнеров. Также враг пытается всеми способами повредить транспортную инфраструктуру, используемую нами для опрокидывания грузов военного и гражданского назначения", - рассказала Маляр.
Детали
По ее словам, предполагается, что россия продолжит наступательные действия с целью окружения группировки войск ВСУ в районе Золотого, Лисичанска, Северодонецка и выхода на административную границу Луганской области.
"В дальнейшем действия россии в значительной степени будут зависеть от наличия у Украины ресурсов для введения боевых действий и масштабов международной военной поддержки. кремль будет пытаться использовать военные достижения как ключевой рычаг влияния на переговорах с украинскими властями", - сказала Маляр.
Кроме того, она сообщила, что по данным Главного управления разведки наибольшую угрозу на сегодняшний день представляют "Искандеры", крылатые ракеты Х-101 и Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса "Калибр", которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины.
Дополнение
Ранее сообщали, что на Южнобужском направлении оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на направлениях продвижения ВСУ.