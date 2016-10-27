Міноборони: кінцевий термін постачання зимового одягу військовим – 30 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. До 30 листопада військові Збройних Сил України мають бути повністю забезпечені зимовим одягом. Про це під час брифінгу щодо речового забезпечення військовослужбовців ЗСУ повідомив директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Володимир Гулєвич, передає УНН.
"Міністерством оборони взято 100% зобов’язань на всі виділені кошти бюджетом України на 2016 рік, що стосується матеріального забезпечення,.. договори уклали і йде планове постачання майна… Кінцевий термін постачання - 30 листопада. Так визначено в наших планах",- повідомив В.Гулевич.
Як повідомляв УНН, прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службовців Головного військового представництва, які не перевірили якість військового одягу.