Минобороны: конечный срок поставки зимней одежды военным - 30 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. До 30 сентября военные Вооруженных Сил Украины должны быть полностью обеспечены зимней одеждой. Об этом во время брифинга по вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ сообщил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Владимир Гулевич, передает УНН.
"Министерством обороны взято 100% обязательств на все выделенные средства бюджетом Украины на 2016 год, что касается материального обеспечения, .. договоры заключили и идет плановое снабжение имущества ... Конечный срок поставки - 30 ноября. Так определено в наших планах", - сообщил В.Гулевич.
Как сообщал УНН, прокуратура начала уголовное производство в отношении служащих Главного военного представительства, которые не проверили качество военной одежды.