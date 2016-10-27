Минобороны: конечный срок поставки зимней одежды военным - 30 августа

"Министерством обороны взято 100% обязательств на все выделенные средства бюджетом Украины на 2016 год, что касается материального обеспечения, .. договоры заключили и идет плановое снабжение имущества ... Конечный срок поставки - 30 ноября. Так определено в наших планах", - сообщил В.Гулевич.

Как сообщал УНН, прокуратура начала уголовное производство в отношении служащих Главного военного представительства, которые не проверили качество военной одежды.