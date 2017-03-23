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Міноборони: диверсійний акт є основною версією НС на складі боєприпасів на Харківщині

Київ • УНН

 • 8736 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Диверсійний акт є основною версією надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Основна версія, яку ми наразі розглядаємо, це диверсійний акт. Сьогодні вночі близько 2:45 ночі на окремих майданчиках цієї бази, що розташована поблизу Балаклії Харківської обл., там виникла пожежа, вона спричинила детонацію боєприпасів, зараз там працює комісія на чолі із Міноборони, там вживаються усі заходи для локалізації і гасіння цієї пожежі, станом на 6 годину ранку там розгорнули координаційний штаб, куди увійшли всі представники силових відомств України органів місцевої влади, ми задіяли спеціальну техніку, пожежні підрозділи української армії", - сказав він.

З його слів, наразі там встановлено 24 автомобілі швидкої допомоги.

"Створено колону спеціальної техніки для забезпечення ліквідації пожежі і надання всебічної допомоги місцевим мешканцям. Відкрито 2 евакуаційні пункти. Проводиться евакуація з 5 км зони можливого ураження, розльоту цих осколків", - додав О.Мотузяник.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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