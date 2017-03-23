Минобороны: диверсионный акт является основной версией ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Диверсионный акт является основной версией чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Основная версия, которую мы сейчас рассматриваем, это диверсионный акт. Сегодня ночью около 2:45 ночи на отдельных площадках этой базы, расположенной вблизи Балаклеи Харьковской обл., там возник пожар, он вызвала детонацию боеприпасов, сейчас там работает комиссия во главе с Минобороны, там принимаются все меры для локализации и тушения этого пожара, по состоянию на 6:00 утра там развернули координационный штаб, куда вошли все представители силовых ведомств Украины органов местной власти, мы задействовали специальную технику, пожарные подразделения украинской армии", - сказал он.
По его словам, в настоящее время там установлено 24 автомобиля скорой помощи.
"Создана колонна специальной техники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления всесторонней помощи местным жителям. Открыто 2 эвакуационных пункта. Проводится эвакуация из 5 км зоны возможного поражения, разлета этих осколков", - добавил О.Мотузяник.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.