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Мінкульт запропонував виділити 100 млн грн з держбюджету для Українського культурного фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. На діяльність Українського культурного фонду з державного бюджету має бути передбачено 100 млн грн, 8 млн грн з яких буде передбачене на матеріально-технічне забезпечення цього фонду. Про це на сьогоднішній нараді щодо реалізації ухваленого закону про Український культурний фонд повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає кореспондент УНН.

Мінкульт запропонував виділити 100 млн грн з держбюджету для Українського культурного фонду

“Щодо фінансового забезпечення. Відповідно до статті 14 закону України про Український культурний фонд, фінансування поточної діяльності та матеріально-технічного забезпечення Українського культурного фонду, крім діяльності експертних рад фонду, здійснюється в обсязі, що не перевищує 8% річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел. Фінансування діяльності експертних рад фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8% річних надходжень.

Враховуючи зазначене, пропонуємо забезпечити фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету України на суму 100 млн грн. З них 8%, отже 8 млн грн, будуть використані на забезпечення фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення українського культурного фонду”, — сказав міністр.

При цьому віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що Український культурний фонд має запрацювати з 1 січня 2018 року.

Також зазначимо, П.Розенко наголосив, що Мінкульт має напрацювати зміни до нормативно-правової бази для реалізації законів про Український культурний фонд та про підтримку кінематографії.

“Щодо нормотворчої діяльності. На Міністерство культури на сьогоднішній день буде масоване навантаження. По одному закону України — про підтримку кінематографії — до 15 липня має Міністерство культури вже внести відповідну нормативно-правову базу на розгляд уряду”, — сказав П.Розенко.

Також він зазначив, що стосовно законопроекту про український культурний фонд, до 26 червня мають бути внесені всі відповідні зміни у постанови КМ України, внесені нові постанови КМ щоб цей закон задіяв в повному обсязі.

Як повідомляв УНН, 23 березня 2017 року Верховна Рада дозволила створити Український культурний фонд.

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