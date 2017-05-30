Минкульт предложил выделить 100 млн грн из госбюджета для Украинского культурного фонда

"О финансовом обеспечении. В соответствии со статьей 14 Закона Украины об Украинском культурном фонде, финансирование текущей деятельности и материально-технического обеспечения Украинского культурного фонда, кроме деятельности экспертных советов фонда, осуществляется в объеме, не превышающем 8% годовых поступлений Украинского культурного фонда из всех источников. Финансирование деятельности экспертных советов фонда осуществляется в объеме, не превышающем 8% годовых поступлений.

Учитывая указанное, предлагаем обеспечить финансирование Украинского культурного фонда из государственного бюджета Украины на сумму 100 млн грн. Из них 8%, ​​следовательно 8 млн грн, будут использованы на обеспечение финансирования текущей деятельности и материально-техническое обеспечение украинского культурного фонда", - сказал министр.

При этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что Украинский культурный фонд должен заработать с 1 января 2018 года.

Также отметим, П.Розенко отметил, что Минкульт должен разработать изменения в нормативно-правовой базы для реализации законов об Украинском культурном фонде и о поддержке кинематографии.

"О нормотворческой деятельности. На Министерство культуры на сегодняшний день будет массированная нагрузка. По одному закону Украины - о поддержке кинематографии - до 15 июля должен Министерство культуры уже внести соответствующую нормативно-правовую базу на рассмотрение правительства", - сказал П.Розенко.

Также он отметил, что в отношении законопроекта об Украинском культурном фонде, до 26 июня должны быть внесены все соответствующие изменения в постановления КМ Украины, внесены новые постановления КМ, чтобы этот закон начал действовать в полном объеме.

Как сообщал УНН, 23 марта 2017 года Верховная Рада позволила создать Украинский культурный фонд.