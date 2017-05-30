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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минкульт предложил выделить 100 млн грн из госбюджета для Украинского культурного фонда

Киев • УНН

 • 9085 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. На деятельность Украинского культурного фонда из государственного бюджета должно быть предусмотрено 100 млн грн, 8 млн грн из которых будет предусмотрено на материально-техническое обеспечение этого фонда. Об этом на сегодняшнем совещании по реализации принятого закона об Украинском культурном фонде сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.

Минкульт предложил выделить 100 млн грн из госбюджета для Украинского культурного фонда

"О финансовом обеспечении. В соответствии со статьей 14 Закона Украины об Украинском культурном фонде, финансирование текущей деятельности и материально-технического обеспечения Украинского культурного фонда, кроме деятельности экспертных советов фонда, осуществляется в объеме, не превышающем 8% годовых поступлений Украинского культурного фонда из всех источников. Финансирование деятельности экспертных советов фонда осуществляется в объеме, не превышающем 8% годовых поступлений.

Учитывая указанное, предлагаем обеспечить финансирование Украинского культурного фонда из государственного бюджета Украины на сумму 100 млн грн. Из них 8%, ​​следовательно 8 млн грн, будут использованы на обеспечение финансирования текущей деятельности и материально-техническое обеспечение украинского культурного фонда", - сказал министр.

При этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что Украинский культурный фонд должен заработать с 1 января 2018 года.

Также отметим, П.Розенко отметил, что Минкульт должен разработать изменения в нормативно-правовой базы для реализации законов об Украинском культурном фонде и о поддержке кинематографии.

"О нормотворческой деятельности. На Министерство культуры на сегодняшний день будет массированная нагрузка. По одному закону Украины - о поддержке кинематографии - до 15 июля должен Министерство культуры уже внести соответствующую нормативно-правовую базу на рассмотрение правительства", - сказал П.Розенко.

Также он отметил, что в отношении законопроекта об Украинском культурном фонде, до 26 июня должны быть внесены все соответствующие изменения в постановления КМ Украины, внесены новые постановления КМ, чтобы этот закон начал действовать в полном объеме.

Как сообщал УНН, 23 марта 2017 года Верховная Рада позволила создать Украинский культурный фонд.

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