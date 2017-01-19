Мінкульт працюватиме над створенням експертної ради з питань захисту суспільної моралі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністерству культури України доручили затвердити персональний склад експертної ради з питань захисту суспільної моралі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі відомства.
“12 січня відбулося засідання за участю творчих спілок, на яких покладено зараз завдання здійснення громадського контролю за суспільною мораллю. За результатами засідання було прийняте рішення доручити Міністерству культури розробити і затвердити персональний склад Експертної ради з питань захисту суспільної моралі”, — повідомила представниця прес-служби.
За її словами, експертній раді мають доручити розробку критерій, за якими аналізуватимуть продукцію на наявність порнографії.
Нагадаємо, з 2004 року в Україні діяла Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Але у 2015-му її ліквідували.